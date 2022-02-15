Почти четверть российских старшеклассников хотят покинуть страну

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике во вторник, 15 февраля, заявил, что до четверти российских учащихся старших классов хотели бы переехать жить за границу, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Федоров рассказал: «В группе школьников порядка 23% говорят о том, что хотели бы переехать за границу на постоянное место жительство (ПМЖ), в группе перво- и второкурсников -17%».

Переехать за рубеж на время, чтобы «посмотреть мир», получить образование и опыт работы хотят 35% школьников 8-11 классов, из них 24% заявили, что решат позже, где жить, а 11% в любом случае хотели бы вернуться в Россию. При этом, 23% учащихся однозначно заявили, что хотели бы переехать за границу на ПМЖ, – сообщил гендиректор ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, из опрошенных студентов первого и второго курса на время готовы переехать 34% (из них 22% решили бы позже, где жить дальше, а 12% в любом случае бы вернулись на родину). Навсегда переехать из России желают17%.

Москва, Иван Бабурин

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