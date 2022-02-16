В Латвии начался сбор средств на реставрацию мемориала советским воинам

Рижская оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) в среду, 16 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала призыв о начале сбора средств на реставрацию памятника советским воинам – освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, – сообщают СМИ.

В тексте сообщения РСЛ, опубликованного в Facebook говорится: «Памятник «Освободителям Риги» для большинства из нас является важным символом, данью памяти нашим отцам и дедам, которые отдали или готовы были отдать свои жизни за наше будущее и за мирное небо над нашими головами».

Представители Рижской оппозиционной партит говорят, что состояние памятника, установленного в начале 80-х годов, ухудшается с каждым годом и ему срочно требуются реставрационные работы.

«Монумент строился в начале 80-х годов прошлого века на народные средства. Каждый работающий человек мог внести со своей зарплаты финансовый вклад в строительство Памятника Освободителям Риги. И сейчас мы призываем всех неравнодушных людей принять посильное участие в восстановлении нашего общего символа Победы!», – сообщают авторы сообщения.

Отмечается, что для реставрации памятника создан Фонд Исторического наследия. На первом этапе необходимо собрать десять тысяч евро, которые требуются для полного технического обследования монумента и разработки плана реставрации.

Следует отметить, что в Риге ежегодно 9 мая у монумента советским воинам-освободителям собираются жители Латвии, чтобы поздравить ветеранов с Днем Победы и почтить память советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

Латвийские нацисты много раз призывали снести мемориал, но парламент страны не поддерживал их инициативу. Памятник неоднократно осквернялся вандалами.

Рига, Иван Бабурин

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