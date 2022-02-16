Крупнейший в истории голубой бриллиант выставлен на аукцион

Самый крупный голубой бриллиант, когда-либо продававшийся с аукциона, выставлен на торги аукционного дома Sotheby's. Вес камня «Голубой Куллинан De Beers» составляет 15,1 карата, его оценочная цена составляет 48 миллионов долларов.

Представители Sotheby's отмечают, что «Голубой Куллинан» – редчайший алмаз, и само появление подобного камня в продаже – историческое событие. Ранее на аукционы выставлялись всего пять голубых алмазов весом более 10 карат, но 15 карат не достигал ни один из них.

По шкале Геммологического института Америки камень имеет высшую категорию, поскольку обладает безукоризненной чистотой, а его цвет определен как «необыкновенный ярко-голубой». Свое название он получил по имени рудника – Куллинан в ЮАР, где был найден в 2021 году.

Следует напомнить, что несколько дней назад на аукционе Sotheby's был продан крупнейший черный алмаз в истории – Enigma. Вес камня превысил 555 карат, однако его цена составила «всего» 4,3 миллиона долларов, что на порядок ниже «Голубого Куллинана».

Лондон, Иван Бабурин

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