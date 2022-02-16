Спикер парламента Словакии ждет 12-го ребенка

Председатель парламента Словакии Борис Коллар из депутатской группы «Мы – семья» ждет двенадцатого ребенка, – сообщает словацкий сайт Pluska.sk

Коллар подтвердил информацию, ответив на вопрос о предстоящем «пополнении в семействе»: «Да, это правда. Идет 16-я неделя». Нынешняя супруга словацкого спикера, бывшая пловчиха Барбора Рихтерова, сейчас ждет второго ребенка.

Сообщается, что у пятидесятишестилетнего Бориса Коллара на данный момент уже есть одиннадцать детей от десяти женщин.

У Коллара и Рихтеровой уже есть сын Артур, родившийся в 2011 году, ставший на тот момент был шестым потомком Коллара. С тех пор глава словацкого парламента стал отцом еще пятерых детей от других женщин.

Как сообщают местные СМИ, официальной партнершей Коллара на протяжении многих лет была Андреа Херинг, но в последние месяцы ее сменила Рихтерова. Пара была замечена на нескольких светских мероприятиях.

Братислава, Иван Бабурин

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