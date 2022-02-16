В Турции откроется мост, соединяющий Европу и Азию

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что 26 февраля через пролив Дарданеллы откроется новый подвесной мост «Чанаккале 1915» , – сообщило турецкое ТВ.

Турецкий лидер по итогам заседания правительства заявил: «26 февраля мост будет сдан в эксплуатацию». Эрдоган также рассказал, что у моста, строительство которого ведется с марта 2017 года, будет самый длинный в мире центральный пролет – в 2023 метра.

По словам Эрдогана высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает 300 метров. Общая длина шестиполосного полотна подвесного моста через пролив Дарданеллы составляет 4608 метров. Он станет первым инженерным сооружением в проливе, которое соединит Европу и Азию.

Анкара, Иван Бабурин

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