В небе у границы с Украиной появилось слово – «relax»

Пилот авиакомпании Air Moldova траекторией полета пассажирского авиалайнера написал в небе у границы с Украиной слово «relax» (расслабьтесь, -англ.), на что обратил внимание сервис Flightradar и поделился снимком в своем Twitter-аккаунте, – сообщает Лента.ру.

Пилот Airbus A321 авиакомпании Air Moldova в четверг, 17 февраля, вылетел из Кишинева на один час и 40 минут, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово «relax» (расслабься), после чего вернулся в тот же аэропорт. Слово-призыв шириной в 80 миль (128 километров) появился всего в 25 милях (40 километров) от границы с Украиной, – сообщают СМИ.

Сообщается, что за передвижением самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса Flightradar. Есть мнение, что летчик своим поступком решил выразить свое отношение к нагнетаемой Западом истерии на фоне обострения ситуации в отношениях России и Украины.

Москва, Иван Бабурин

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