Турция решила изменить написание названия страны

В Турции началась кампания по изменению написания названия страны под лозунгом – «Say Türkiye». Кампания направлена на продвижение нового международного написания названия страны, -сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на письмо пресс-службы администрации президента Турции.

Как стало известно, что турецкие власти намерены добиться замены написания названия страны с «Turkey» на «Türkiye». По плану властей, новое написание должно фигурировать во всех международных документах, в том числе в заграничных паспортах.

Турецкие власти надеются, что новый вариант названия страны будет использоваться и в средствах массовой информации, на сайтах компаний, и в соцсетях. Соответствующее письмо властей направлено в адрес турецкой Конфедерации торговцев и ремесленников.

Газета Milliyet также сообщает, что новый написания «Турция» будет использоваться для веб-сайтов турецких государственных органов, а также в названиях интернет-сайтов на иностранных языках.

Анкара, Иван Бабурин

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