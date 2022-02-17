Стол переговоров Путина стал предметом спора итальянского и испанского мебельщиков

Стол, за которым проходили переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца, привел к публичному спору мебельщиков из Италии и Испании, – сообщает The Guardian.

С одной стороны выступает представитель испанской традиции в благоустройстве интерьеров Винсенте Сарагоса, заявивший, что стол с размерами 6 на 2,60 м., за которым в Кремле встречались главы государств, был изготовлен в 2005 году на его производстве в Валенсии. Сарагоса уточняет, что изделие выполнено из альпийского белого бука с декоративными элементами, покрытыми золотом.

В свою очередь итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что итальянский производитель Ренато Полонья утверждает, что это он сделал стол еще в конце 90-х.

В интервью изданию Полонья заявляет: «Знаете, я не привык врать. Передо мной лежат эскизы, которые нам отправили россияне, есть даже исправления. Более того, у меня есть книга, выпущенная в России в 2000 году с фотографиями залов Кремля. На снимках есть зал, в котором стоит этот стол».

При этом, мастер из Италии допускает, что есть вероятность того, что в Испании позже сделали копию с его работы, которая могла быть заказана для других нужд.

Лондон, Иван Бабурин

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