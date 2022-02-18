«Одноклассники» объявляют грантовый конкурс для благотворительных фондов и НКО

«Одноклассники» объявляют о старте грантовой программы для некоммерческих организаций и благотворительных фондов внутри социальной сети. Ежеквартально по итогам конкурса соцсеть будет начислять по 15 тысяч рублей 15 организациям на счет в рекламном кабинете «ОК». Проект продолжит серию инициатив в рамках глобальной социальной стратегии экосистемы VK.

Принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать свою группу в «ОК». Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий: быть проверенным партнером сервиса «Добро Mail.ru», вести группу в «ОК» и наполнять ее уникальным контентом, релевантным теме фонда. С подробными правилами участия можно ознакомиться по ссылке.



Подать заявку можно через личное сообщение в группу «Социальные проекты ОК». Заявка должна включать в себя название фонда со ссылкой на группу в «ОК», название проекта, для которого необходим грант, цель и результат, которого хочется достигнуть. Заявки на грантовую поддержку принимаются раз в квартал.

Первый этап приема заявок на участие в программе пройдет с 20 по 28 февраля включительно. Победителей определят в соответствии с требованиями и критериями, заявленными в правилах, также будет учитываться актуальность, востребованность, долгосрочность и перспективность проекта. Список фондов-победителей первого квартала 2022 года будет опубликован 2 марта в группе «Социальные проекты ОК».

Кроме того, фонды-победители получат от «ОК» консультационную поддержку и смогут принять участие в специальном вебинаре об инструментах рекламного кабинета в «ОК» и особенностях продвижения в социальной сети.

Добавим, «Одноклассники» постоянно поддерживают социальные инициативы. Так, в ноябре 2021 года в соцсети совместно с региональным офисом структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии был проведен прямой эфир «Агрессия в сети – как женщинам защититься от насилия», также на странице авторизации был размещён телефон службы доверия для жертв гендерного насилия. В феврале 2022 года в «ОК» появились тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом», а на витрине «Товаров ОК» можно было купить валентинки с цитатами студентов фонда.

Москва, Елена Владимирова

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