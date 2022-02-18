В Якутске откроют штрафстоянку для бродячих лошадей

Власти Якутка решили открыть штрафстоянку для лошадей, которых хозяева отпускают на самовыгул. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городской администрации.

Ранее местные жители опубликовали в соцсетях видео, где табун прогуливался у жилых домов в Якутске. По словам пользователей, такую картину можно наблюдать довольно часто, в городе есть не только беспризорные собаки.

В мэрии признали, что проблема самовыгула лошадей существует. При этом животных можно только выгнать из дворов многоквартирных домов, а этом не дает гарантии того, что они не вернутся.

«Руководство окружной администрации прорабатывает вопрос открытия в марте текущего года штрафстоянки для лошадей, находящихся на самовыгуле», – рассказали в пресс-службе. Затем власти города займутся вопросами отгона животных до площадки.

Якутск, Зоя Осколкова

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