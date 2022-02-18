Челябинская область заявила о готовности принять беженцев из Донбасса

Пресс-служба правительства Челябинской области в пятницу, 18 февраля, сообщила, что регион готов принять до 600 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик – 500 взрослых и 100 детей, – говорится в телеграм-канале регионального кабмина.

Интерфакс также сообщает, что в пресс-службе уточнили, что в дальнейшем регион будет готов принять и больше жителей Донбасса.

«Людей могут разместить в учреждениях соцзащиты, санаториях, домах отдыха и интернатах. МЧС региона и чиновники обладминистрации занялись составлением списка потенциальных пунктов размещения беженцев», – сообщили официальные представители правительства Челябинской области .

Челябинск, Иван Бабурин

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