Валиева, Большунов и Трусова: «Одноклассники» выявили самых популярных спортсменов

Москва (Новый День, Елена Владимирова) – В честь завершения зимних Олимпийских игр в Пекине «Одноклассники» составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призёров Игр-2022. Соцсеть проанализировала публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей в открытом доступе.

Самой упоминаемой российской спортсменкой в ОК стала фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире. В топ-3 по упоминаемости также вошли: лыжник Александр Большунов, ставший трёхкратным олимпийским чемпионом в Пекине, и Александра Трусова – серебряная призёрка XXIV зимних Олимпийских игр. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети фигуристку Анну Щербакову, а также лыжницу Наталью Непряеву – олимпийскую чемпионку в эстафете.

ТОП-10 самых обсуждаемых спортсменов команды Олимпийского комитета России:

1. Камила Валиева (фигурное катание)

2. Александр Большунов (лыжные гонки)

3. Александра Трусова (фигурное катание)

4. Анна Щербакова (фигурное катание)

5. Наталья Непряева (лыжные гонки)

6. Денис Спицов (лыжные гонки)

7. Анастасия Мишина (фигурное катание)

8. Александр Галлямов (фигурное катание)

9. Никита Кацалапов (фигурное катание)

10. Виктория Синицина (фигурное катание)

Самым обсуждаемым в ОК видом спорта во время Игр в Пекине 2022 стало фигурное катание в связи с успешными выступлениями спортсменов, а также разбирательствами вокруг допинг-пробы КамилыВалиевой. Вместе с тем, в топ-5 самых обсуждаемых видов спорта вошли: хоккей, лыжные гонки, биатлон и шорт-трек.

ТОП-10 самых обсуждаемых видов спорта во время зимних Олимпийских игр в Пекине:

1. Фигурное катание

2. Хоккей с шайбой

3. Лыжные гонки

4. Биатлон

5. Шорт-трек

6. Фристайл

7. Прыжки с трамплина

8. Кёрлинг

9. Конькобежный спорт

10. Санный спорт

Как и в прошлом году, за всеми актуальными событиями Олимпийских игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Олимпиада», куда попадают актуальные публикации Олимпийского комитета России, а также публикаций из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ – Sports.ru, Sport24, Вести.RU, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других.

Также в рамках эксклюзивных включений в флагманском онлайн-шоу Одноклассников «ОК на связи!», спортсмены команды ОКР выходили в эфир со зрителями. Ольга Фаткулина, Виктор Уайлд, Никита Кацалапов и Виктория Синицина делились своими впечатлениями об участии на Олимпийских играх в Пекине и рассказывали о планах на будущее.

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