Житель Волгограда прогулял работу и заявил, что его похитили

Житель Волгограда слишком долго отсутствовал после новогодних праздников на работе, а чтобы оправдаться заявил, что его похитили. Проверка показала, что мужчина врет.

42-летний рабочий одного из заводов не появлялся на предприятии с 11 по 20 января. Так как ему грозило увольнение, мужчина не придумал ничего лучше, чем заявить в полицию о том, что его похитили и насильно удерживали.

Правоохранители провели проверку и убедились, что никакого похищения не было. Сам прогульщик сознался во лжи и пояснил, что таким образом хотел избежать увольнения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Волгоград, Зоя Осколкова

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