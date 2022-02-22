Опрос: деятельность президента США одобряют 35% американцев

Квиннипэкский университет опубликовал результаты общенационального опроса американцев по актуальным темам внутренней и внешней политики.

Результаты исследования показали, что 35% американцев одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США, 55% не одобряют, а 9% затрудняются с ответом.

Также негативные оценки Байден получил от американцев за то, как он решает вопросы с:

верховным судом США – 40% одобряют, 45% не одобряют;

реагированием на коронавирус – 43% одобряют, 53% не одобряют;

внешней политикой – 35% одобряют, 54% не одобряют;

трениями между Россией и Украиной – 34% одобряют, 54% не одобряют;

экономикой – 33% одобряют, 61% не одобряют;

вооруженным насилием – 24% одобряют, 62% не одобряют.

Сообщается, что лишь 2% американцев очень довольны тем, куда движется Америка. Довольны направлением развития страны в некоторой степени 22% американцев, 28% недовольны в некоторой степени, при этом 46% очень этим недовольны.

Что касается экономики, то лишь 2% считают, что американская экономика находится в прекрасном состоянии, а 42% в плохом. При этом 15% считают, что состояние экономики США улучшается, а 59% – что ухудшается.

Результаты опроса также показали, что 55% опрошенных американцев ожидают, что трения между Россией и Украиной приведут к войне, 30% этого не ожидают, а 15% затрудняются с ответом. При этом 54% респондентов поддерживают решение Байдена развернуть дополнительные американские войска в Восточной Европе для поддержки союзников США, 36% выступают против этого, 10% затрудняются с ответом.

Считают, что в случае вторжения России на Украину США следует послать свои войска на Украину 32% опрошенных, при этом 57% так не считают, а 11% не определились.

Следует отметить, что 62% граждан США думают, что Россия является военной угрозой для Америки, противоположной позиции придерживаются 34%, а 5% затрудняются с ответом.

Вашингтон, Иван Бабурин

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