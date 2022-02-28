В Британии опасаются российских санкций в отношении своей государственной телерадиокомпании

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если вещание RT будет запрещено в стране, то это, вероятнее всего, приведет к запрету Би-би-си в России, что является нежелательным, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на жалобы британского парламентария о том, что RT якобы распространяет ложь, и что он и агентство Sputnik уже запрещены в некоторых странанах, Трасс ответила: «Мы смотрим, что можно сделать с RT, но реальность в том, что если мы запретим RT в Великобритании, то это вероятнее всего приведет к запрету телеканала Би-би-си в России, а мы хотим, чтобы население России узнавало правду о том, что делает Владимир Путин. Поэтому мы должны быть острожными в этом вопросе».

Следует отметить, что в понедельник, 28 февраля, британский регулятор Ofcom заявил, что начал 15 расследований в отношении новостных программ RT.

В сообщении ведомства говорится: «Ofcom сегодня открыл 15 новых расследований в отношении надлежащей беспристрастности новостных программ на новостном канале RT».

Кроме того, регулятор отметил, что наблюдает «значительное увеличение числа программ на RT, которые требуют расследования в соответствии с Кодексом вещания. Мы ожидаем полного сотрудничества от RT».

Отметим, в понедельник, 28 февраял, министр наследия Канады Пабло Родригез сообщил, что канадские провайдеры Bell Canada и Shaw Communications исключили российский телеканал RT из сетки своего вещания.

Лондон, Иван Бабурин

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