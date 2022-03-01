Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Максимом Галкиным

Федеральные телеканалы отказались ставить в эфир рекламу банка «Уралсиб» с участием Максима Галкина. Ранее на своей странице в Instagram артист выступил с критикой вооруженного конфликта на Украине,– сообщается на сайте РБК со ссылкой на собственные источники.

РБК со ссылкой на собеседников сообщает, что российские телеканалы убрали из своего эфира рекламу банка «Уралсиб» с участием Максима Галкина, о чем подтвердил и источник, близкий к «Уралсибу». Все они указали, что причиной стали высказывания телеведущего о боевой операции России на Украине.



Следует напомнить, что Максим Галкин на своей официальной странице в Instagram 24 февраля, в день начала спецоперации, написал, что с раннего утра находится на связи с родными и друзьями с Украины.

«Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» – заявил телеведущий.



Как сообщает РБК, рекламную кампанию с Максимом Галкиным «Уралсиб» запустил в августе 2021 года. В качестве приоритетных площадок, по заявлению банка, были выбраны несколько федеральных, кабельных и спутниковых каналов. Ролики с участием Галкина появлялись и на интернет-площадках.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»