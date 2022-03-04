Ключ, брюки и велосипед: «ОК» напомнили, как женщины боролись за свои права

К Международному женскому дню «Одноклассники» представили образовательный проект «Музей женской солидарности». Совместно с историками Ольгой Шныровой и Анной Сидоревич социальная сеть рассказала пользователям о восьми предметах, которые изменили жизнь миллионов женщин по всему миру.

«Музей женской солидарности» – это мультимедийный образовательный проект, который посвящен истории борьбы женщин за гендерное равенство. На специальном сайте представлены восемь символических предметов, при клике на которые пользователь увидит краткую историческую справку с тематическими фото и видео. Пользователи узнают, как с помощью ключа женщины получили право свободно покидать свой дом и почему благодаря появлению велосипеда девушки обрели возможность носить удобные брюки и самостоятельно отправляться в путешествия. Также в рамках проекта эксперты рассказали о таких значимых для предшественниц феминизма предметах, как теннисная ракетка, академическая шапочка, белое платье, кукла, летные очки и губная помада.

Анна Сидоревич, экспертка проекта: «Важность этого проекта заключается в том, что он позволяет взглянуть на привычные предметы и связанные с ними действия сквозь призму женской истории. Да, сегодня мы имеем право получать любое образование, водить машину и даже быть пилотом самолета, но так было не всегда, и изменения произошли не сами собой, а благодаря смелым и сильным женщинам прошлого, которые не боялись мечтать и действовать».

Соцсеть регулярно поддерживает актуальные просветительские инициативы в вопросах равноправия и преодоления гендерных стереотипов. «ОК» неоднократно проводили исследования и прямые эфиры, направленные на привлечение внимания к проблемам женщин. Годом ранее в рамках совместного проекта «ОК» и регионального офиса структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии в социальной сети прошел прямой эфир с экспертами по правам женщин, а также обновилась страница авторизации. На ней появился телефон службы доверия для жертв гендерного насилия. Акция была приурочена к глобальной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».

Все детали в блоге «Одноклассников».

Москва, Елена Владимирова

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