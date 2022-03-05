Британец купил дом и нашел предметы роскоши, драгоценности и деньги

Житель Великобритании купил дом и обнаружил вещи, оставшиеся от прежних владельцев. Среди хлама нашлись ценные предметы, стоимость которых в 40 раз превышает цену здания.

Мужчина заплатил за дом чуть больше 7 тысяч фунтов. В сделку также входили вещи, которые остались от покойного хозяина. Когда новый владелец начал разбирать шкафы, он обнаружил антиквариат, большая часть которого относится к моде прошлых лет.

В коллекции оказались винтажные украшения Tiffany и целый гардероб с одеждой от именитых брендов Сhanel и Burberry. Кроме того, в нескольких кошельках лежали золотые украшения, кольца с бриллиантами, деньги и серебряный слиток.

Мужчина собирается выставить свои находки на аукцион, сообщает LADBible. По оценкам экспертов, неожиданная коллекция будет стоить около 300 тысяч фунтов.

Лондон, Зоя Осколкова

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