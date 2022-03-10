Чехи собирают деньги на оружие для Украины и отказываются селить у себя беженцев

Посол Украины в Праге Евгений Перебийнис на конференции по безопасности в Пражском Граде в четверг, 10 марта, заявил, что чехи собрали 600 млн. крон (26 117 400 долл. по курсу) на оружие для Украины, – сообщает чешское информагентство ЧТК.

«Украинцы уже используют в своей обороне оружие, которое было приобретено на пожертвования и которое мы получили от правительства Чехии, – заявил Перебийнис.

Украинский дипломат также сказал, что посольству Украины в Праге удалось собрать более 568 миллионов крон на специальный счет. По словам посла, большая часть средств уже направлена ​​на закупку вооружения и техники у чешских производителей.

«Уже собрано 568 миллионов крон, из которых использовано более 400 миллионов. Мы потратили их на покупку чешского оружия у чешских производителей, и оно уже там, где должно быть», – сказал Перебийнис.

Украинский посол определил Чехию как одного из лидеров западных государств по предоставлению военной техники и гуманитарной помощи.

«Я хочу вас заверить, что наши солдаты уже используют это оружие для обороны Украины и для обороны Европы, в том числе для обороны Чехии», – заявил Перебийнис.

При этом чехи начали отзывать свои предложения по размещению украинских беженцев, когда узнали, что это «не на дни или недели». По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, в страну уже прибыло почти 200 000 человек.

Следует отметить, что губернатор Среднечешского края Петра Пецкова сказала, что некоторые люди, приютившие беженцев, через неделю отказались от них.

Со своей стороны представитель региона Давид Шима сообщил, что люди отказываются от предложений по размещению беженцев.

«Мы наблюдаем отзыв предложений, когда люди узнают, что это продлится не три дня и не неделю», – сказал Шима.

Прага, Иван Бабурин

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