Эмоционально реагировать на фото в «Одноклассниках» стало удобнее

Москва (Новый День, Елена Владимирова) – Социальная сеть «Одноклассники» расширила возможности для авторов фотографий. Теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку «класс» или любую из пяти эмоций, с помощью которых пользователи смогут одним нажатием пальца показать свою реакцию.

Благодаря новой возможности пользователи смогут предложить друзьям и подписчикам более простой и удобный способ выразить свое отношение к фотографии. Это позволит получать больше откликов и расширить аудиторию. Каждая реакция работает как репост – фотографии попадают в персональную ленту подписчика и показываются его друзьям в ленте новостей.

Разместить реакцию на фотографии можно в приложениях ОК на iOS и Android во время загрузки снимка в соцсеть. Для этого нужно нажать на иконку добавления стикеров, выбрать подходящую эмоцию и добавить на фотографию. Авторы фотографий могут выбрать любую из пяти эмоций: удивление, смех, влюбленность, грусть и «класс». На каждую фотографию можно поставить одну эмоцию. Кроме того, авторы могут разместить на фото приватный «класс»: список тех, кто его нажал, увидит только сам автор.

Фотографии – самый популярный формат контента в «Одноклассниках». С начала марта загрузки фото в соцсети выросли на 35%, а количество авторов фотографий – на 26%.

«Одноклассники» активно поддерживают авторов контента: в соцсети организовали оперативную верификацию профилей и групп, возможность получить консультации по ведению страницы, а также дополнительную поддержку как для новых аккаунтов, так и для активных создателей контента. Также соцсеть запустила удобную возможность поделиться ссылкой на свой профиль, чтобы приглашать друзей присоединиться к ним в соцсети.

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