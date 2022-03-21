Кадыров пообещал научить украинских нацистов своей песенке

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 21 марта, прочитал адресованное украинским нацистам стихотворение об их скором пленении и аресте, а также о неизбежном падении киевского режима, – сообщают СМИ и Telegram-каналы.

В своем Telegram-канале Кадыров прочитал стихотворение следующего содержания:

«Поедая шницель венский и шлифуя старый слог,

закудахтал по-чеченски неонацик-бандерлог.

Им не нравится артистам мой большой и мощный «дон».

Побежали все как крысы: Гончаренко и Гордон».

Глава Чечни также пообещал, что научит представителей украинской власти своей песенке:

«Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон,

научу вас, муха-ха, дивной песенке «Дин-дон».

Также в своем стихотворении Рамзан Кадыров глава Чечни в стихотворной форме пообещал взять в плен украинских нацистов и доставить их в Россию для отбывания наказания.

Ранее Кадыров объяснял употребление слово «дон», которое часто слышится в обращениях главы Чечни.

«Я много раз объяснял и повторяю еще раз: «дуй хьуна», а не «дон», говорю для связки слов. Это в чеченском варианте, как «короче говоря» на русском языке. Такая у меня и у тысяч чеченцев разговорная привычка», – пояснил Кадыров.

Москва, Иван Бабурин

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