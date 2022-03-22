Бизнесмены за неделю в разы увеличили свое присутствие в «Одноклассниках»

В сети «Одноклассники» зафиксирован рост активности предпринимателей: они стали продвигать свой бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать новый контент и создавать товары. Количество товаров, которые бизнесмены размещают в «Одноклассниках», за неделю выросло в 6 раз – до 200 тысяч в сутки.

Кратный рост активности наблюдается в категориях «Красота и здоровье» (+268% страниц с товарами за неделю), «Строительство и ремонт» (+204%), «Бытовые услуги» (+202%), «Образование и репетиторы» (+196%), «Туризм и отдых» (+173%).

Малый и средний бизнес активно привлекает в «Одноклассниках» новых клиентов. За последний месяц число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете соцсети, выросло в 3 раза. Здесь можно вести свое дело как от личного профиля, так и от группы: продавать товары, находить новых клиентов с помощью внутреннего рекламного кабинета и общаться с ними в сообщениях или комментариях.

В ближайшее время в «Одноклассниках» будет запущена специальная серия обучающих семинаров. 30 марта в официальной группе для бизнеса (ok.ru/business) пройдет обучающий вебинар для бизнеса от сотрудников соцсети: в прямом эфире можно будет узнать обо всех тонкостях работы и задать свои вопросы. Также в «Одноклассниках» работает специально выделенная линия службы поддержки (ok.me/adshelp): предприниматели могут оперативно получить ответ на любой вопрос по рекламному кабинету.

Изучить инструменты соцсети для бизнеса можно и самостоятельно: для этого на сайте ОК для бизнеса размещен подробный гайд, который охватывает все аспекты развития бизнеса онлайн – от создания страницы и контент-плана до работы со статистикой и рекламного продвижения. А в официальной группе ОК для бизнеса (ok.ru/business) можно найти интересные кейсы по продвижению в соцсети и другие полезные материалы.

Москва, Елена Владимирова

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