Пользователи разглядели в рекламе Louis Vuitton поддержку российской спецоперации на Украине

В рекламе украшений бренда Louis Vuitton усмотрели скрытую поддержку российской спецоперации на Украине. Все из-за монограммы, напоминающей знак «Z».

Реклама новой коллекции аксессуаров была опубликована на страницах дома моды в социальных сетях. Рэпер Kid Cudi и актриса Алисия Викандер, которые являются амбассадорами бренда, представили линейку ювелирных изделий Volt.

Фото: ru.louisvuitton.com

Пользователи обрушились на создателей браслетов с критикой. «Дизайнеры сошли с ума, я вижу букву Z», «Мода не может быть отделена от политики», «Я в шоке, как вы можете поддерживать российские действия?», «Откройте глаза!», «Я ведь не одна вижу букву Z?», «Вы смеетесь?», «Они живут в другом мире», «Руководство Louis Vuitton вообще смотрит новости?», – возмущались подписчики в комментариях.

Скриншот со страницы Louis Vuitton (соцсеть Instagram* запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Представители Louis Vuitton в описании к публикациям утончили, что при создании коллекции использовались «культовые инициалы дома», а именно, литеры L и V. Стоит отметить, что бренд использовал литеру Z, как монограмму L и V, задолго до того, как эту букву стали ассоциировать со спецоперацией России на Украине.

Париж, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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