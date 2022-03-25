Каждая четвертая женщина в мире сталкивалась с домашним насилием

Около четверти женщин в мире становились жертвами домашнего насилия. К такому выводу пришли ученые канадского Макгиллского университета на основании многих исследований, проводившихся в разных странах.

Специалисты обобщили результаты 366 опросов, в которых участвовали более двух миллионов женщин, проживающих в 161 государстве. В статье в журнале The Lancet, отмечается, что речь идет именно об опросах, а не об информации правоохранительных органов или данных медицинских освидетельствований.

«Насилие со стороны партнера, физическое и сексуальное, со стороны мужей и бойфрендов – крайне распространенная вещь в мире», – говорит один из авторов научной работы Матье Маэ-Жиру. Каждая седьмая женщина сталкивалась с домашним насилием в течение последнего года. Наиболее высокой доля переживших насилия оказалась среди молодых женщин от 15 до 19 лет – 24%.

Показатели очень сильно разнятся между регионами. Так в странах с высоким уровнем доходов доля женщин, переживших насилие в течение жизни, была меньше. Самый высокий уровень был зафиксирован в Африке, Южной Азии и Южной Америке, а самый низкий в Центральной Азии и Центральной Европе.

Оттава, Зоя Осколкова

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