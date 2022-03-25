Стас Пьеха рассказал «Одноклассникам» о борьбе с зависимостями и любви к себе (ФОТО)

Новым гостем онлайн-шоу социальной сети «Одноклассники», «ОК на связи!», стал Стас Пьеха – российский певец, музыкант и бизнесмен. Стас рассказал о процессе написания стихотворений, чужом мнении и методах борьбы с зависимостями в собственной клинике. Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи!». Предлагаем вниманию читателей самые яркие моменты беседы.

О таланте написания стихотворений

– В детстве у меня была единственная возможность повлиять на родителей и получить одобрение – это написать стихотворение и прочитать его вечером на кухне. Мама говорила: «Вот это круто! Откуда ты это умеешь? Вроде не особо умный, а так у тебя получается». Это был небольшой кусочек любви и одобрения.

О процессе отбора стихотворений для сборников

– За последние годы у меня не было стихотворений, которые я считаю плохими. Если мне что-то не нравится, то не дописываю и бросаю эту историю. Когда я только начинал, то строчил как из винчестера. Было много шлака. Например, из 300 стихотворений выбирал 75. Сейчас для меня ценно каждое стихотворение. Я пишу редко, крайне вдумчиво, поэтому всё, что я написал, войдет в новый сборник.

О чужом мнении

– Конечно же, для меня важно одобрение. Мне не нравится слушать критику. Я сам себя критикую лучше любого критика. Более того, понимаю, если стихотворение мне нравится, то кто бы что ни сказал – оно не перестанет нравиться.

О вдохновляющем месте

– Когда я пишу, мне нужны свежие чувства, а они были в детстве, в школьные годы, в Питере. Там у меня было романтичное детство, где была и милиция, и награждение во Дворце пионеров и так далее. В то время чувства были насыщенные, мощные. Питер меня вдохновляет.

О методах борьбы с зависимостями в собственной клинике

– Когда я нашёл алгоритм, который помог мне стать чистым, и более того, обрести надежду на светлое будущее, то сразу же собрал все деньги, которые у меня были, и построил свою клинику. Самое главное, что у нас высокий процент выздоровлений. Это простая система, где нет мотивационно тяжелых моментов. Клиника полностью построена на привлекательности трезвой жизни. Когда ты разбираешь чувства и мироощущения человека, который употреблял, – он заново начинает называть их своими именами, проживать эмоции, делиться ими, ощущать эмпатию, потому что вокруг такие же люди, которые не только жили как он, но и чувствовали то же самое. Эти вещи дают привлекательность трезвой жизни, и на этом построена вся программа.

О любви к себе

– Любить себя – это вовремя дать своим потребностям и нуждам воплощаться в жизнь, потому что иначе будет тяжело и плохо. Человек, который не любит себя, к сожалению, ровно так же не способен никого полюбить, потому что «как я отношусь к себе, так отношусь и к окружающим». У меня бывают дни, когда думаю: «Какие-то все вокруг уродливые». Сейчас я уже научился: понимаю, что, наверное, сегодня так думаю о себе. Как только умудряюсь дать себе любви и заботы, то все вокруг становятся лучше.

Москва, Елена Владимирова

© 2022, РИА «Новый День»