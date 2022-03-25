В Нидерландах украинских беженцев разместят в тюрьмах

Министр жилищного строительства и территориального планирования Нидерландов Хуго де Йонге в пятницу, 25 марта, заявил, что власти страны приняли решение расселить украинских беженцев в правительственных зданиях и старых тюрьмах из-за нехватки мест, – сообщается на сайте РБК со ссылкой на RTL Nieuws.

«Кабинет министров выделил €75 млн. евро на ремонт зданий. Они должны быть готовы к приему беженцев в ближайшие недели», – сообщает RTL Nieuws.



Также сообщается, что правительство Нидерландов рассматривает возможность строительства специальных поселков для украинских беженцев. Однако агентство по делам мигрантов выступает против такой идеи, так как опасается, что они не смогут выучить язык и найти работу в стране.



Госсекретарь Нидерландов Эрик ван дер Бург сказал, что в страну приехали 17 тыс. беженцев и число их продолжает расти.

Амстердам, Иван Бабурин

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