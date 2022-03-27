«Свобода слова и минимум пропаганды»: Маск думает над созданием новой соцсети

Основатель SpaceX Илон Маск написал в твиттере, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. Так американский миллиардер ответил на вопрос одного из пользователей микроблога, который поинтересовался у Маска, не хочет рассмотреть возможность создания новой соцсеть с открытым исходным кодом, где свободе слова будет уделяться первоочередное внимание, где «пропаганда минимальна».

«Я серьезно над этим (созданием соцсети – прим. ред.) думаю», – написал Маск.

Предприниматель спросил пользователей о том, нужна ли новая социальная сеть, в отдельном твите.

Москва, Наталья Петрова

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