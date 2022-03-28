В России подготовлена памятка для беженцев с Украины и из Донбасса

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник, 28 марта, опубликовал памятку для людей, временно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики, в которой рассказывается вариантах соцподдержки – сообщает ТАСС.

В телеграм-канале СПЧ, опубликовавшем «памятку», говорится: «СПЧ подготовил памятку в помощь лицам, временно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР».

В памятке приведены варианты легализации пребывания людей, эвакуированных на территорию России, условия и порядок предоставления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей, а также о других вариантах социальной поддержки.

Москва, Иван Бабурин

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