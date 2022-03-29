В «Одноклассниках» массово регистрируются жители городов-миллионников от 25 до 45 лет

Социальная сеть «Одноклассники» отметила 16-летие, и свой день рождения встретила рекордным ростом: с начала марта рост регистраций новых пользователей превысил 66%, а количество восстановлений профиля – 36%. Ежемесячно соцсетью пользуются свыше 40 миллионов россиян.

В честь дня рождения «Одноклассники» проанализировали профили новых пользователей и составили портрет аудитории. Чаще других на платформе регистрируются пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, общая доля мужчин и женщин составляет 49% и 51% соответственно, что коррелирует и с ядром активной аудитории соцсети в целом. Большинство новых пользователей проживают в крупнейших городах России.

Топ-10 муниципалитетов по приросту новой аудитории в «Одноклассниках» с 1 марта выглядит так:

1) Москва

2) Краснодар

3) Санкт-Петербург

4) Екатеринбург

5) Новосибирск

6) Казань

7) Самара

8) Челябинск

9) Ростов-на-Дону

10) Ставрополь

С начала марта для посещения платформы 44% пользователей использовали устройства на базе Android, 10% – устройства на базе iOS, каждый пятый пользователь (20%) заходил на портал с десктопной версии и мобильной версии (23%) соцсети.

После регистрации пользователи разослали и приняли свыше 4,3 миллиона предложений о дружбе, а при первом общении чаще всего использовали подарки и стикеры – один из самых популярных способов выразить эмоции в ОК. С начала марта новые пользователи отправили свыше 5,8 миллиона подарков, 1,9 миллиона стикеров в сообщениях и опубликовали почти полмиллиона фото и видео в сервисе «Моменты». В топ-5 стикеров по отправкам вошли приветствия с изображением котов.

Также «Одноклассники» отметили музыкальные предпочтения новичков. Они слушают треки артистов Artik & Asti, Anivar и Zivert, самыми прослушиваемыми треками стали композиции Artik & Asti feat. Артем Качер, «Грустный дэнс» и Anivar, «Любимый человек».

Соцсеть растет и по количеству публикуемого контента. По сравнению с началом марта количество создаваемых групп в ОК в неделю выросло на 56%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 92%. Еженедельно в ОК создается более 40 тысяч новых групп. Выросли загрузки фото в соцсети – на 35%, а количество авторов фотографий – на 26%. Пользователи также активнее загружают видео: число загрузок видео выросло более чем на 30%.

Москва, Елена Владимирова

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