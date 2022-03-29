Абоненты в США получают спам со своего собственного номера

В США пользователи пожаловались на рекламные сообщения, которые пришли к ним с их же номера. Об этом сообщает издание The Verge.

Владельцы смартфонов пожаловались в соцсетях Reddit и Twitter на новый вид SMS-фишинга. Пользователям пришел спам, в котором в качестве отправителя указывался номер получателя.

«Это был первый раз, когда я действительно получил что-то со своего собственного номера. Эти мошенники становятся все более изощренными», – написал один из пользователей.

В сообщении, как правило, была ссылка, перейдя по которой, абоненты попадали на розыгрыш бытовой техники, а некоторые уверяют, что были переадресованы на сайты рунета.

Операторы попросили пользователей не переходить по ссылкам, которые приходят в подобных сообщениях, и помечать подозрительные SMS как спам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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