«Одноклассники» и Ленинка запустили интерактивный тест к 140-летию Корнея Чуковского

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с приложением Российской государственной библиотеки «Свет» запустили интерактивный тест к юбилею Корнея Чуковского. Пользователи смогут проверить себя на знание биографии и произведений российского писателя.

31 марта Корнею Чуковскому исполняется 140 лет. В честь его юбилея в официальной группе Ленинки в ОК будет доступен интерактивный тест из 10 вопросов: «Корней Чуковский – великий советский сказочник». Каждый вариант ответа, независимо от того, правильный он или нет, содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и узнать новые факты о жизни и творчестве писателя. Например, с помощью теста пользователи смогут определить, в честь кого или чего Чуковский назвал альманах «Чукоккала», угадать его настоящее имя, а также узнать, почему Корней Иванович поссорился с Владимиром Маяковским.

«Одноклассники» регулярно используют образовательные игровые формы. Так, ко Дню информирования об аутизме пользователи могли пройти интерактивный тест «Цитаты великих людей» в поддержку борьбы с дискриминацией людей с РАС. В нем пользователи смогли определить, чьему авторству принадлежат разные высказывания – студентам фонда «Антон тут рядом» или современному писателю.

Подробности в блоге ОК: https://insideok.ru/.

Москва, Елена Владимирова

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