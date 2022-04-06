Несколько сотен российских семей готовы принять сирот из Донбасса

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова заявила, что 800 обращений о готовности принять в свои семьи оставшихся без родителей детей из ЛНР и ДНР поступило от российских граждан, – сообщает ТАСС.

Детский омбудсмен в эфире Первого канала, в частности сказала: «Уже 800 обращений есть, и это только те, которые поступили в аппарат федерального уполномоченного. У меня даже иногда эмоции подступают, потому что люди звонят и говорят: мы готовы, мы хотим помочь этим детям, мы готовы взять их в семью и всячески оказывать им содействие».

Следует отметить, что ранее Львова-Белова возглавила штаб по гармонизации законодательства ЛНР и РФ в вопросах семейного устройства детей-сирот.

Москва, Иван Бабурин

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