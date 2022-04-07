Под Волгоградом мать бросила малолетнюю дочь в запертой квартире на неделю

Жительница Волгоградской области заперла девятилетнюю дочь в квартире и уехала. Ребенок был один на протяжении недели почти без еды. Девочка попросила помощи у прохожих.

История произошла в Волжском. Местная жительница обратилась в полицию, она услышала, как девочка зовет на помощь на балконе. Школьница не могла открыть дверь, поэтому правоохранители нашли собственника жилья, у которого семья снимала квартиру, он отпер замки.

Выяснилось, что девочка уже неделю живет одна. Мать уехала и оставила ребенку два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба. При этом дочь не могла связаться с матерью.

Женщину отыскали в Волгограде. Она уверяет, что уехала на заработки, а девочка не посещала школу из-за болезни. Выяснилось, что мать состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, она лишена родительских прав в отношении 5-летней дочери, еще один ее ребенок проживает с отцом.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей, решается вопрос о лишении родительских прав. Девочка находится в больнице.

Волгоград, Зоя Осколкова

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