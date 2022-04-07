Минобрнауки: Количество мест в ВУЗах в этом году «беспрецедентное»

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков в четверг, 7 апреля, заявил, что в этом году в российских вузах беспрецедентное количество бюджетных мест для абитуриентов, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, скажется ли на абитуриентах ситуация в стране, Фальков сказал: «Риски здесь минимальны. Количество бюджетных мест для абитуриентов в этом году беспрецедентное. По стоимости обучения – безумного роста нет, мы эту область контролируем».

Кроме того министр заявил, что многие ВУЗы расширили меры социальной поддержки.

Москва, Иван Бабурин

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