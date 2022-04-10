В Великобритании украинским беженкам предлагают жилье в обмен на интимные услуги

Беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают предложения от одиноких мужчин, предлагающих им в обмен на проживание интимные отношения. – сообщает Times.

Журналистка издания провела эксперимент и опубликовала в соцсетях «фейковую» страницу от имени 22-летней Натальи из Киева и уже через несколько минут получила множество «непристойныйх сообщений с сексуальным подтекстом» от мужчин, ищущих отношений». За два дня подобных набралось 75 таких сообщений, 41 из которых было от одиноких мужчин.

«Непристойные сообщения» посыпались через несколько минут. Более 54% поступивших заявок были от одиноких мужчин», – написала журналистка Times.

Лондон, Иван Бабурин

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