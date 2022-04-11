Папа Римский собрался в Казахстан

Пресс-служба президента Казахстана в понедельник, 11 апреля, сообщила, что папа Римский Франциск в сентябре 2022 года отправится в Казахстан, где в сентябре примет участие в Конгрессе по диалогу между религиями.

Пресс-службы главы Казахстана сообщила, что Папа Римский в ходе видеоконференции с президентом Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свой официальный визит в Казахстан и участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, запланированном на 14 и 15 сентября 2022 года.

Ватикан, Иван Бабурин

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