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Вторник, 12 апреля 2022, 02:31 мск

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Папа Римский собрался в Казахстан

Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-служба президента Казахстана в понедельник, 11 апреля, сообщила, что папа Римский Франциск в сентябре 2022 года отправится в Казахстан, где в сентябре примет участие в Конгрессе по диалогу между религиями.

Пресс-службы главы Казахстана сообщила, что Папа Римский в ходе видеоконференции с президентом Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свой официальный визит в Казахстан и участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, запланированном на 14 и 15 сентября 2022 года.

Ватикан, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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