В День космонавтики в «Одноклассниках» можно примерить образ астронавта

Ко Дню космонавтики в «Одноклассниках» пройдет серия онлайн-экскурсий по экспозициям московского Музея космонавтики, Дома-музея академика С.П.Королёва и Московского планетария. Кроме того, пользователи смогут установить космические 3D-обложки от Госкорпорации «Роскосмос» и Музея космонавтики в личном профиле, добавить тематическую рамку, а также пройти интерактивную викторину о жизни Юрия Гагарина.

К 12 апреля соцсеть запустила большой образовательный проект совместно с московским Музеем космонавтики. Пользователи отправятся в виртуальное путешествие по залу «Утро космической эры» на специальной онлайн-экскурсии. Они узнают о первых достижениях в освоении космоса, увидят технологический дубликат первого искусственного спутника Земли, знаменитых собак Белку и Стрелку, спуск аппарата космического корабля «Восток», первые скафандры, а также познакомятся с историями покорителей космоса. Кроме того, пользователи смогут добавить на главное фото профиля тематические рамки, пройти специальный космический тест от Музея космонавтики и проверить свои знания о биографии первого космонавта планеты – Юрия Гагарина, узнать интересные факты из его биографии.

Московский планетарий в своей официальной группе в ОК познакомит пользователей с историей завораживающего мира Вселенной и неразгаданных тайн космоса. На видеоэкскурсии сотрудники Планетария проведут зрителей по музейным залам Урании и покажут аппарат в Большом звездном зале, через который транслируются звезды на легендарный купол.

Ко Дню космонавтики пользователи также смогут украсить свой профиль тематическими 3D-обложками от Госкорпорации «Роскосмос» и Музея космонавтики. 3D-обложки познакомят пользователей с изображениями космических объектов, сделанных на основе фотографий космонавтов «Роскосмоса» с борта МКС, и позволят увидеть красоту космоса с разных ракурсов. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.

Кроме того, к 12 апреля «Одноклассники» сгенерировали для пользователей более 180 млн персональных изображений в образе космонавтов на основе deepfake-технологий. Соцсеть предложила пользователям несколько различных образов из редких архивных фотографий космонавтов и современных изображений космической тематики. В качестве исходных изображений использовались черно-белые фотографии известных советских и российских космонавтов из архива Музея космонавтики. Пользователи в один клик смогут перевоплотиться в образы космонавтов и поделиться понравившимися образами в своей ленте новостей в Android-приложении ОК. В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах.

ОК ежегодно проводят активности ко Дню космонавтики. В 2021 году соцсеть совместно с центром «Космонавтики и авиации» на ВДНХ создала карту событий к 60-летию первого полета человека в космос. Карта стала онлайн-путеводителем для пользователей соцсети по всей территории Выставки достижений народного хозяйства.

Москва, Елена Владимирова

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