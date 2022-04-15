«Одноклассники» открыли доступ к сервису «Моменты» для всех групп

«Одноклассники» представили крупное обновление в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты»: теперь публиковать их могут все группы в соцсети. С помощью нового формата авторы, медиа и представители бизнеса смогут увеличить вовлеченность подписчиков своей группы, расширить охват, дополнительно продвинуть товары и услуги и разнообразить свой контент.

Уже сейчас «Моменты» в ОК просматривают более 28 млн человек в месяц, таким образом, группы получат выход на многомиллионную аудиторию в разных регионах и странах. Сделать публикацию в «Моментах» от имени группы так же просто, как и от личного профиля: для этого нужно выбрать имя группы при добавлении момента или нажать на аватарку своей группы и выбрать «Добавить момент». Публиковать и просматривать моменты от групп можно на всех платформах.

Группам доступны все форматы вовлечения в «Моментах». Авторы и бизнес смогут привлекать внимание к своему контенту с помощью рамок и масок, стикеров, в том числе загруженных от имени группы через специального бота. Кроме того, группы также смогут задавать вопросы подписчикам с помощью специального стикера «вопрос-ответ» и публиковать их ответы в новых моментах.

Группы также смогут делиться в «Моментах» своими публикациями из ленты и таким образом увеличивать их охват: предпросмотр заметки будет доступен через моменты всем подписчикам. Кроме того, официальные группы смогут публиковать любые ссылки с оформлением в своих моментах без ограничений и вне зависимости от количества подписчиков. Это позволит привлечь больше внимания к любому событию или контенту – статьям на сайтах, продаже билетов на мероприятия и новым товарам в группе.

Все администраторы и модераторы групп в ОК смогут просматривать архив моментов группы со статистикой просмотров и реакций – в одноименном разделе на личной странице. В ближайшее время ОК добавит эти данные и в общую статистику группы.

«Мы активно развиваем инструменты для авторов и форматы публикаций вертикального контента – в первые дни тестового запуска групповые моменты получили свыше 2,7 миллионов просмотров и более 95 тысяч реакций в день. В 2021 году ежемесячная активная аудитория сервиса «Моменты» достигла 28 млн пользователей и составляет более половины аудитории всей социальной сети в России. Ежемесячное количество просмотров моментов достигло более 430 миллионов, а реакций на них – более 40 миллионов» – рассказывает Владимир Кочетков, директор по проектам ОК.

Впервые то, что крупное обновление функционала «Моментов» появится и для групп, «ОК» анонсировали на собственной конференции OK.Update. Тогда же соцсеть объявила о запуске глобальной перестройки сервисов внутри соцсети и новых форматах отображения контента и возможностей для авторов. Администраторам групп доступны все функции сервиса: стикеры, рамки, «вопрос-ответ» и другие. Кроме того, официальные группы могут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков.

Москва, Елена Владимирова

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