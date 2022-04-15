Дудь*, Шульман* и Ёлкин* признаны иноагентами

Министерство юстиции России в пятницу, 15 апреля, включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова и еще шесть человек.

Из соответствующего перечня ведомства следует, что согласно реестру, в него были включены» журналист Юрий Дудь*, политолог Екатерина Шульман*, карикатурист Сергей Елкин*, главред издания The Insider* Роман Доброхотов, а также Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов* и Кирилл Кругликов*.

*Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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