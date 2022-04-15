Сотрудникам МЧС будут выдавать оружие

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сотрудники МЧС России смогут получать оружие в случае реальной угрозы жизни.

На портале правовой информации в пятницу, 15 апреля появился соответствующий документ, в котором говорится, что выдавать оружие могут начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований МЧС в рамках программы государственной защиты.

В распоряжении также говорится, что документ вносит изменения в постановление правительства от 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите».

Москва, Иван Бабурин

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