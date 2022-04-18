В России могут временно возродить практику «худсоветов»

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в понедельник, 18 апреля, заявила, что работа «Большая мать», появившаяся на выставке-ярмарке «Арт Москва» в Гостином дворе «высмеивает священный для многих россиян образ Родины-матери» и обратилась к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением ввести на время специальной военной операции на Украине институт художественных советов, сообщает издание Ведомости.

В депутатском запросе Лантратовой говорится: «Перформанс «Большая мать» высмеивает священный для многих россиян образ «Родины-матери», он является пошлой пародией на великую статую «Родина-мать зовет!» Это целенаправленное оскорбление символа Победы».

«В условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации. На основании вышеизложенного предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру – институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов!», – говорится в запросе.

Кроме того, как сообщает издание Ведомости, 18 апреля в своем Telegram-канале председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн также раскритиковал скульптуру Кулика

Сообщается, что Хинштейн заявил, что направит запросы в прокуратуру и Следственный комитет (СК) о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

«Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона!», – сообщил Хинштейн.

Следует отметить, что епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал скульптуру акциониста Олега Кулика «насмешкой над символами».

РИА Новости сообщают, что в волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» заявили, что скульптура, пародирующая монумент «Родина-мать зовет!», является «недопустимым экспериментом».

Москва, Иван Бабурин

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