У звезды мирового футбола умер новорожденный сын

Футболист Криштиану Роналду в понедельник, 18 апреля, сообщил о смерти своего новорожденного сына.

Криштиану Роналду 18 апреля в совеем аккаунте в одной из соцсетей написал: «С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался, это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу, мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя».

Напомним, что в октябре прошлого года Роналду сообщал, что они с Джорджиной Родригес ждут рождения двойни – мальчика и девочки. Известно, что мальчик не смог выжить, а девочка родилась благополучно.

Лиссабон, Иван Бабурин

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