В Google опровергли информацию о том, что в Google Maps вносились изменения для раскрытия военных объектов РФ

Пресс-служба компании Google официально заявила, что поисковик не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, – сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании заявили: «Мы не вносили никаких изменений в наши спутниковые снимки в России».

Ранее в понедельник издание Daily Storm сообщило о том, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов России, при этом аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты.

В сою очередь телеграм-канал Война с фейками сообщает, найти многие военные объекты разных стран на спутниковых картах от Google можно было всегда.

«Сложно представить, что МО разных стран будут отправлять запросы на удаление каких-то военных объектов, тем самым давая американской корпорации подтверждение их существования. В сети можно найти целые подборки таких фотографий со всего мира. Военные объекты США, Великобритании и Японии также есть на снимках», – пишут авторы Войны с фейками.

Москва, Иван Бабурин

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