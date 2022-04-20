Украинским звездам запретили въезд в Россию на 50 лет

Популярному украинскому тревел-блогеру, бывшему ведущего «Орла и Решки» Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет, сообщает телеграм-канал Baza.

Запрет действует с 16 апреля 2022 года до 2072 года. По данным Baza, решение связано с антивоенной позицией Птушкина и критикой военной спецоперации России на Украине.

37-летний экс-телеведущий снимает видео о путешествиях и выкладывает в сеть. На его канал в Ютубе подписаны более 5,5 6 млн человек.

Въезд на территорию России на 50 лет запретили и другим украинским звездам, информируют ряд анонимных телеграм-каналов. В список попали Макс Барских, Монатик, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Потап, Настя Каменских, Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Евгений Мильковский, Андрей Бедняков, Алан Бадоев, доктор Комаровский и другие, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Москва, Наталья Петрова

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