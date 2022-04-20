В США приговоренному к смерти предложили выбрать метод казни

В Южной Каролине в США из-за отказа производителей предоставить ингредиенты, необходимые для смертельной инъекции, приговоренному к смертной казни 57-летнему Ричарду Муру пришлось выбирать между электрическим стулом и расстрелом, – сообщает агентство AFP.

По мнению адвокатов приговоренного к смерти, ему предложили два наименее распространенных в США метода казни, которые к тому же нарушают закон, как «устаревшие и варварские методы убийства».

Адвокат Ричарда Мура Линдси Ванн заявила: «Электрический стул и расстрел – это устаревшие и варварские методы убийства, от которых отказались почти все американские юрисдикции».

В результате Верховный суд Южной Каролины в среду, 20 апреля, отложил казнь заключенного через расстрел, который должен был состояться на следующей неделе. Ричард Мур должен был быть казнен 29 апреля за убийство работника мини-маркета во время ограбления в 1999 году.

«Мы соглашаемся с этой просьбой и временно приостанавливаем исполнение приговора обвиняемому», – заявил Верховный суд, пообещав в скором времени представить распоряжение, определяющее детали отсрочки исполнения наказания.

В итоге, как сообщает агентство AFP, Ричард Мур предпочел электрическому стулу расстрельную команду из трех добровольцев в тюремной администрации.

Вашингтон, Иван Бабурин

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