Создатель Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

Создатель популярного мессенджера Telegram и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), – сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Дуров на сегодняшний день является обладателем гражданств одновременно четырех государств: России, Франции, Сент-Китс и Невис (Карибские острова) и ОАЭ.

Собеседник журнала добавил, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек.

«Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8 процентов», – сказал источник Forbes, близкий к Telegram

Собеседник рассказал, что Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции для путешествий и деловых поездок. При этом отмечается, что гражданство Сент-Китс и Невис бизнесмен использовал только в первые годы после отъезда из России.

Абу-Даби, Иван Бабурин

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