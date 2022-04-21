Следственный комитет РФ откроет горячую линию для беженцев из ЛДНР и Украины

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 21 апреля, дал поручение открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины.

В Telegram-канале ведомства сообщается: «Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также (с) Украины»

Отмечается, что горячая линия СК РФ позволит значительно ускорить обмен информацией с беженцами. Сотрудники центра будут анализировать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие вопросы.

«Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершенных украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами», – говорится в сообщении СК России.

Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте следкома РФ и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

Также в сообщении Следственного комитета говорится: «Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале Информационного центра».

Москва, Иван Бабурин

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