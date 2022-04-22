В Чехии 18 человек привлечены к уголовной ответственности за отрицание «российской агрессии»

Пресс-секретарь президиума полиции Чешской республики Ондржей Моравчик сообщил, что по всей стране вынесено обвинение уже 18 человек и расследуют еще более 50 других дел за «одобрение российской агрессии на Украине», – пишет чешское издание Novinky.

«Восемнадцать судебных исков были удовлетворены за оправдание агрессии. Полиция ведет уголовные производства еще по 53 таким делам, обвинение по которым пока не предъявлено. Всего из-за ситуации на Украине полиция расследует в общей сложности 173 дела, но многие из них касаются и общеуголовных преступлений, таких как порча фасадов или граффити или порча российской символики», – сообщил Моравчик.

Одним из преступлений, которым занимается полиция, есть и дело учителя чешского языка из начальной школы Na Dlouhém lánu в Праге 6, – пишет Novinky.

На сделанной аудиозаписи в учебном классе слышно, что, когда ученики возмущаются видом горящего Киева из репортажа в новостях, учительница спрашивает их, а уверены ли они в правдивости Чешского телевидения, и предлагает поискать информацию в других источниках.

Преподаватель говорит ученикам: «ČT-1 принадлежит к группе СМИ, связанных с миллиардером Соросом. И мы точно знаем, за что он платит».

Также она заявляет, что украинские нацисты убивают русское население на Донбассе с 2014 года.

«Русских убивали в Донецкой и Луганской области только потому, что они были русскими. И ликвидировали их реальные украинские нацистские группировки. Они заколачивали двери в сараях, куда закрывали людей, в том числе, детей, и потом сжигали их живьем. И это продолжается с 2014 года», – рассказывает преподаватель своим ученикам, что слышно на аудиозаписи.

Позднее, педагог отказалась извиняться за «распространение лжи» и заявила, что представила ученикам только факты.

После того, как аудиозапись стала достоянием общественности, директор школы запретил учителю выходить на работу и предложил уволиться.

В ответ на это учительница чешского языка написала в соцсетях: «Я рассматриваю свое увольнение, инициированное одним из родителей учеников, одобренное руководством школы и поддержанное мэром Праги 6, как отрицание всех демократических принципов в этом государстве и беспрецедентное ограничение свободы слова и мнений».

Прага, Иван Бабурин

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