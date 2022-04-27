«Одноклассники» запустили настройку для скрытия токсичных комментариев

Социальная сеть «Одноклассники» предложит пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. Это – очередной шаг в создании комфортной и безопасной среды для общения внутри сети.

«Одноклассники» уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы обнаружения нежелательного контента. Технология собственной разработки «ОК» на базе нейросетей автоматически определяет потенциально оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям. Теперь, если пользователь столкнулся в обсуждениях с чем-то подобным, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.

Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности». Функция уже работает в приложении «ОК» на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.

Ранее «ОК» запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в «ОК». При попытке оставить комментарий соцсеть показывает уведомление и ссылку на правила поведения. Кроме того, комментаторов могут временно отправить в бан, если на их высказывания поступает много жалоб и система определила их как токсичные и агрессивные.

Москва, Елена Владимирова

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