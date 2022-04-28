В открытом космосе развернуто Знамя Победы

В преддверии Дня Победы российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули в открытом космосе копию Знамени Победы, – сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию на сайте «Роскосмоса».

В «Роскосмосе» рассказали, что вынести знамя в открытый космос предложил Олег Артемьев.

Сообщается, что Знамя Победы российские космонавты достали и развернули, находясь около российского модуля «Причал», в промежутке между основными операциями выхода.

За борт Международной космической станции Артемьев и Матвеев вышли в 18.00 мск 28 апреля. В их задачи входит разблокировка руки-манипулятора ERA, а также контроль за ее первыми движениями. Управляет манипулятором другой российский космонавт Сергей Корсаков, который находится внутри МКС.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»